Законодатели из Канзаса повысили себе зарплату на 93%

Канзас собирается увеличить зарплату местным законодателям в начале 2025 года, что намного повысит их доходы в сравнении с аналогичными должностями в других штатах, пишет Associated Press.

Для рядовых законодателей рост зарплат составит 93% от предыдущего дохода, и достигнет почти $58 тыс. в годовом выражении.

Лидеры законодательных органов получат дополнительные выплаты в связи со своими обязанностями, а спикер местной Палаты представителей и лидер Сената будут зарабатывать более $85 тыс. в год по сравнению с $44 тыс.

В материале отмечается, что повышение в заработных платах одобрили представители обеих партий. Они создали двухпартийную комиссию, и ее предложение по увеличению зарплаты вступит в силу, если ее не отклонят.

«Некоторые законодатели Канзаса в течение многих лет жаловались, что их годовая зарплата в размере 30 000 долларов недостаточна, в то время как их обязанности ограничивают работу вне офиса или даже не позволяют им сохранять другую работу», — говорится в тексте.

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