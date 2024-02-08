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Законодатели из Канзаса повысили себе зарплату на 93%

AP: законодатели Канзаса одобрили повышение собственных зарплат на 93%

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Yuri Gripas/Reuters

Канзас собирается увеличить зарплату местным законодателям в начале 2025 года, что намного повысит их доходы в сравнении с аналогичными должностями в других штатах, пишет Associated Press.

Для рядовых законодателей рост зарплат составит 93% от предыдущего дохода, и достигнет почти $58 тыс. в годовом выражении.

Лидеры законодательных органов получат дополнительные выплаты в связи со своими обязанностями, а спикер местной Палаты представителей и лидер Сената будут зарабатывать более $85 тыс. в год по сравнению с $44 тыс.

В материале отмечается, что повышение в заработных платах одобрили представители обеих партий. Они создали двухпартийную комиссию, и ее предложение по увеличению зарплаты вступит в силу, если ее не отклонят.

«Некоторые законодатели Канзаса в течение многих лет жаловались, что их годовая зарплата в размере 30 000 долларов недостаточна, в то время как их обязанности ограничивают работу вне офиса или даже не позволяют им сохранять другую работу», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.

Ранее лидера Филиппин раскритиковали за полет на президентском вертолете на концерт Coldplay.

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