Путин подтвердил, что Россия придерживается принципа «одного Китая»

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил приверженность России принципу «одного Китая». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

»<…> президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая», — уточнили в сообщении.

По информации Центрального телевидения Китая, по мнению российской стороны, любые попытки помешать воссоединению не увенчаются успехом, поэтому она выступает против любых «опасных действий», которые провоцируют Китай в тайваньском вопросе.

В преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону. Российский и китайский лидеры подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.