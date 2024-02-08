В Кремле рассказали, о чем Путин и Си Цзиньпин говорили по телефону

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По данным пресс-службы, разговор коллег был обстоятельным. Стороны обсудили Украину, Тайвань и Ближний Восток, а также другие важные темы.

Также в Кремле отметили, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Глав государств обсудили двусторонний товарооборот, который на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в $200 млрд и вышел на рекордный показатель в $227,7 млрд.

Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать приоритеты российского председательства в Объединении БРИКС. Коллеги обменялись мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке.

Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, заключили в Кремле. Они договорились о продолжении личных контактов.

Ранее в США заявили о подготовке телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина.