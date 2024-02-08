На Западе указали на растущий разрыв между Израилем и США из-за войны в Газе

На фоне продолжающейся войны на территории сектора Газа растет разрыв между Израилем и Соединенными Штатами по поводу того, как ее завершить и что делать с территорией анклава после остановки боевых действий. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что разногласия между США и Израилем «стали очевидны на этой неделе», после того как израильские министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич раскритиковали Джо Байдена за недостаточную поддержку еврейского государства, а премьер Биньямин Нетаньяху никак не отреагировал на эти заявления.

«Затем, когда госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Нетаньяху и другими израильскими официальными лицами, обе стороны заметно разошлись во мнениях по соглашению о прекращении огня и в отношении заложников ХАМАС», — говорится в тексте.

В частности, Нетаньяху отказался принимать условия радикальной группировки, пообещав продолжить борьбу до тех пор, пока она не будет уничтожена. В то же время Вашингтон призвал Израиль сделать больше для того, чтобы ограничить потери среди гражданских, следует из текста.

«Правительство, самое правое в истории Израиля, не соответствует тому, чего от него хотят США или арабские государства, а именно быстрому прекращению войны и решительным шагам к созданию независимого палестинского государства», — пишет Bloomberg.

И эта пропасть между странами продолжает расширяться, констатируют авторы.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.