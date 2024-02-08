Экс-главу разведки Канады приговорили к 14 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Бывшего главу разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерона Ортиса приговорили к 14 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает The Guardian.

Как следует из текста, судья вынес «адекватный и справедливый приговор» после того, как присяжные признали Ортиса виновным. Сам Ортис вину не признал, отмечается в материале.

«Королевские прокуроры, просившие 28 лет лишения свободы, заявили, что Ортис «поставил под угрозу безопасность канадцев», — говорится в тексте.

После длительного расследования, проведенного Королевской канадской конной полицией, он был заключен под стражу в 2019 году, что вызвало шок в разведывательном сообществе страны.

Сам Ортис не признал себя виновным по пунктам обвинения, включая нарушение закона о тайне, когда он раскрыл секретную информацию в 2015 году, а позже попытался сделать это снова.

В свою защиту Ортис заявил, что передавал секретные материалы, чтобы побудить воспользоваться онлайн-сервисом шифрования, который передавал бы информацию союзным шпионским агентствам. Он также сообщил присяжным, что работал над защитой страны от нераскрытой «серьезной угрозы», и с момента его ареста его жизнь была «разрушена».

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