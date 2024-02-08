На выборах президента России будут участвовать четыре кандидата

В Центризбиркоме появилась полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на должность президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы закончили рассматривать вопрос о регистрации кандидатов. По итогам сегодняшнего заседания у нас полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — отметила Памфилова.

Кандидатами зарегистрированы Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие.

Член ЦИК РФ Павел Андреев заявил, что количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Как рассказал Андреев, в 2018 году за рубежом было образовано 394 участка. По его мнению, подобного количества в этом году не будет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.