Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

»<…> в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — уточнили в сообщении.

Праздник в этом году выпал в ночь на 10 февраля. По восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона. Путин пожелал китайскому народу счастливого года.

До этого стало известно, что лидеры двух стран собираются озвучить озабоченность России в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества РФ и КНР. На этой неделе китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил любые расчеты с клиентами из России. По мнению экспертов, это может привести к росту цен в РФ и задержке с поставками важнейших товаров.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.