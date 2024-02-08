Надеждин прокомментировал отказ в регистрации на выборах президента

Политик Борис Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК, а процедуры сбора подписей в поддержку выдвижения «написаны так, что невозможно их соблюсти». Его цитируют «Ведомости».

«Ожидаемое решение, никаких претензий к ЦИК нет, есть претензия к законодателям», — сказал Надеждин, добавив, что намерен оспаривать решение в Верховном суде РФ.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента. Решение отказать в регистрации было принято единогласно. Его объяснили высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях избирателей.

За несколько дней до этого сообщалось, что Центризбирком РФ нашел 15,348% брака в подписях, которые Надеждин ранее сдал для регистрации кандидатом в президенты. В связи с этим политик направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры до 10 февраля.

Ранее в Кремле не увидели в Надеждине соперника Путина на выборах.