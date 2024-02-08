Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило действующему председателю Верховного суда Крыма обвинение в государственной измене, при этом в ведомстве не назвали имени обвиняемого. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского бюро.

«Обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В бюро подчеркнули, что санкция упомянутой статьи предусматривает лишение свободны до 15 лет. При этом имущество «подозреваемого» может быть конфисковано. Отмечается, что судья обвиняется в «активной работе» в интересах России.

На данный момент председателем Верховного суда Крыма является Игорь Радионов.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина рискует полностью потерять легитимность, отменяя президентские выборы. Он добавил, что отмена выборов на Украине — закономерный этап развития киевского режима.

Ранее в Крыму прокомментировали заявление главы Евросовета о статусе полуострова.