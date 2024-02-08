В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Турцию

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Она не определена», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что визит обговорен сторонами.

«Мы к нему готовимся, мы ждем его», — отметил Песков.

До этого журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщала, что визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок. Она уточнила, причинами стали «график выборов в двух странах и занятость».

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.