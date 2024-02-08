В Кремле прокомментировали отказ ЦИК в регистрации Надеждина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Центральная избирательная комиссия не допустила политика Бориса Надеждина к участию в выборах президента Российской Федерации.

«Здесь есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. Что мы слышали от ЦИК — большое количество огрехов в подписях и недействительность подписей. Этот важный критерий не выполнен», — сказал Песков.

Он добавил, что «здесь нечего комментировать».

«ЦИК следует правилам которые установлены для кандидатов», — отметил представитель Кремля.

До этого сам Надеждин заявил, что ЦИК не допустил его к участию в выборах президента РФ. Он сообщил, что его штаб представил ЦИК РФ письменные возражения по итогам проверки подписей. При этом пока ЦИК официально не сообщал о решении отказать Надеждину в регистрации кандидатом на президентские выборы. Утром 8 февраля Центризбирком сообщил, что признал недействительными 9147 подписей в поддержку кандидатуры политика.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.