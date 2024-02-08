В Кремле поделились подробностями интервью Карлсона с Путиным

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля — после того, как его опубликуют на ресурсах корреспондента в 2 часа ночи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Будет утром в пятницу, опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента РФ. Видео и транскрипции на русском и английском языках. Это будет после того, как оно будет опубликовано на ресурсах Карлсона», — рассказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин давал интервью на русском языке, но на президентском сайте материал будет представлен на русском и английском.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине.

Интервью состоялось накануне, оно выйдет на официальном сайте Карлсона 9 февраля в 2:00 по московскому времени и будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карлсон рассказал о «русской теории заговора».