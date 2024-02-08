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В Кремле заявили, что ожидают большого резонанса от интервью Путина Карлсону

Песков: интервью Путина у Такера Карлсона будут анализировать не один день

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AP/РИА Новости

В Кремле считают, что интервью президента РФ Владимира Путина, которое взял американский журналист Такер Карлсон, произведет большой резонанс, и его потом будут еще долго анализировать. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сама по себе персона Карлсона, его приезд в Россию и интервью — все это вызывает зашкаливающий резонанс не только в США, но и у нас. Это интервью, которое ждут, которое будут смотреть и анализировать не один день», — уверен Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, каждое интервью Путина — это важное событие, особенно если он дает его представителю зарубежной прессы.

Песков также прокомментировал нападки на Карлсона в США из-за его решения приехать в Россию, чтобы поговорить Путиным. По мнению представителя Кремля, журналист вполне способен за себя постоять и не нуждается ни в чьей защите.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом МоскваБелград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Newsweek пишет, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за разговор с президентом РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Сергей Латышев заявил, что разговор Карлсона с Путиным выгоден России.

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