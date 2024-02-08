Финский журналист назвал интервью Карлсона с Путиным бомбой для русофобии

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным — бомба для всех русофобских информационных площадок. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил финский обозреватель Кости Хейсканен.

«Для журналистики, которая направлена на добрососедские отношения и развитие с другими странами, которые понимают и хотят наладить с Россией диалог, это просто победа. Это гром среди ясного неба для всех этих маразматиков, редакторов западных и американских СМИ. Это достижение. И то, что он делает, для нас для всех очень важно», — подчеркнул Хейсканен.

Он добавил, что даже тот факт, что Карлсон приехал в Москву как гость, волнует Запад, поскольку все, кто побывал в России, видят, что никакие санкции на страну не действуют.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва — Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Newsweek пишет, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за разговор с президентом РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону.