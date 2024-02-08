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Израиль выпустил на свободу 71 арестованного палестинца

Израиль выпустил на свободу 71 арестованного палестинца из сектора Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, среди них 19 женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление пограничных переходов в секторе Газа.

«Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключенного, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин», — сказано в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после боев в Хан-Юнисе ЦАХАЛ готовится к военной операции в Рафахе — в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах во время планирования предстоящего наступления. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

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