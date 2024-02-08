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Делегация ХАМАС прибыла в Каир на очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе

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Yousef Masoud/Global Look Press

Делегация руководства палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта для участия в очередном раунде переговоров по соглашению о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что делегация ХАМАС прибыла в Каир утором в четверг, 8 февраля. Ее члены планируют завершить переговоры, связанные с прекращением огня в зоне конфликта.

В среду, 7 февраля, стало известно, что Израиль может расширить операцию в секторе Газа. По информации портала Axios, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется пойти на такие меры после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия временного перемирия ХАМАС «бредовыми требованиями».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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