Делегация ХАМАС прибыла в Каир на очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Делегация руководства палестинского движения ХАМАС прибыла в столицу Египта для участия в очередном раунде переговоров по соглашению о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что делегация ХАМАС прибыла в Каир утором в четверг, 8 февраля. Ее члены планируют завершить переговоры, связанные с прекращением огня в зоне конфликта.

В среду, 7 февраля, стало известно, что Израиль может расширить операцию в секторе Газа. По информации портала Axios, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется пойти на такие меры после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия временного перемирия ХАМАС «бредовыми требованиями».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.