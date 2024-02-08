Нетаньяху назвал условия временного перемирия ХАМАС «бредовыми требованиями»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, которые прописали в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Об пишет Times of Israel.

По его словам, победа Израиля — «на расстоянии вытянутой руки». В то же время условия временного перемирия, которые выдвинул ХАМС, политик назвал «бредовыми требованиями».

Нетаньяху считает, что для урегулирования ситуации нужно провести переговоры, однако палестинская сторона не предпринимает приемлемых шагов.

7 февраля движение ХАМАС предложило Израилю трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. В соглашение включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Позднее стало известно, что израильские власти изучают предложенные ХАМАС условия перемирия.

Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности.