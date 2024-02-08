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Страны ЕС столкнулись с критикой за несоблюдение санкций против РФ

Politico: в ЕС раскритиковали страны блока за несоблюдение санкций против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) раскритиковала правительства европейских государств за попадание подсанкционных товаров экспортом в Россию. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на письмо исполнительного органа ЕС.

«Товары, попавшие под санкции из ЕС, попадают в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние компании европейских компаний, которые производят товары за пределами блока, говорится в письме», - сообщает издание.

Отмечается, что, как правило, речь идет о предметах и технологиях, которые не являются оружием, «но могут быть использованы в военных целях» Россией.

Санкции согласовываются на уровне ЕС, но за их соблюдение отвечают правительства стран-членов. Выполнение санкций контролируется Еврокомиссией.

До этого глава МИД Словении Таня Файон признала, что введенные Западом санкции против РФ недостаточно эффективны.
Она добавила, что на данном этапе европейцы столкнулись с ситуацией, когда странам необходимо прикладывать усилия, чтобы заменить продукцию РФ на европейском рынке.

Ранее издание EUobserver писало, что под новые санкции ЕС попадут российские офицеры.

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