Страны ЕС столкнулись с критикой за несоблюдение санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) раскритиковала правительства европейских государств за попадание подсанкционных товаров экспортом в Россию. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на письмо исполнительного органа ЕС.

«Товары, попавшие под санкции из ЕС, попадают в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние компании европейских компаний, которые производят товары за пределами блока, говорится в письме», - сообщает издание.

Отмечается, что, как правило, речь идет о предметах и технологиях, которые не являются оружием, «но могут быть использованы в военных целях» Россией.

Санкции согласовываются на уровне ЕС, но за их соблюдение отвечают правительства стран-членов. Выполнение санкций контролируется Еврокомиссией.

До этого глава МИД Словении Таня Файон признала, что введенные Западом санкции против РФ недостаточно эффективны.

Она добавила, что на данном этапе европейцы столкнулись с ситуацией, когда странам необходимо прикладывать усилия, чтобы заменить продукцию РФ на европейском рынке.

Ранее издание EUobserver писало, что под новые санкции ЕС попадут российские офицеры.