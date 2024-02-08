Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 1,4 млн человек

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России на настоящий момент подали 1,4 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.

«На сей момент у нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное электронное голосование», — сообщила она.

По ее словам, речь идет о 28 регионах, где есть возможность проголосовать дистанционно.

Еще 430 тысяч заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Памфилова отметила, что прием заявок будет продолжаться до 11 марта.

6 февраля в Минцифры заявили, что более миллиона россиян за неделю подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги». По данным ведомства, самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года. В данный момент кандидатами зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.