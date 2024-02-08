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Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 8 февраля. Об этом сообщает BRIEF со ссылкой на источник.

Отмечается, что в рамках разговора лидеров двух стран будет озвучена озабоченность России в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами.

На этой неделе китайский Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из России. Это может привести к росту цен в РФ и задержке с поставками, так как импорт важнейших товаров из КНР, например, оборудования, подорожает. По мнению экспертов, ситуация до марта не разрешится.

Также в начале февраля сообщалось, что Украина внесла в свой «черный список» 14 компаний из КНР, в том числе нефтегазовые Sinopec Group и CNPC, а также железнодорожную China Railway Construction Corporation. Посол КНР в Киеве Фань Сяньжуна предупредил украинское руководство, что такое решение Киева негативно отразится на отношениях стран.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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