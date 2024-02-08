Политолог: США оказались в эпицентре глобального пожара

США, ввязавшись в несколько конфликтов сразу, оказались в эпицентре глобального пожара, который потушить все труднее. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, Вашингтон уже не справляется с растущим числом горячих точек.

«Хотя каждую из них в отдельности Штаты, может быть, и могли бы вытянуть. Но они воюют против нас на Украине через посредников и постепенно проигрывают, хотя и медленно. Они ведут несколько войн одновременно на Ближнем Востоке и втягиваются в еще одну, по-настоящему большую. Параллельно Вашингтон вынужден готовиться к противостоянию с Китаем», — сказал Перла.

Он привел слова революционера Эрнесто Че Гевары, который утверждал, что для того чтобы «свалить этого американского колосса, нужно три-четыре Вьетнама».

Накануне американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Документ предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт.