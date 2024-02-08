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В США нашли способ помогать Украине за счет ЕС

NYT: США могут заставить ЕС платить за американское оружие для Украины

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Reuters

США на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта президента Джо Байдена в Конгрессе по предоставлению помощи Украине могут «заставить» европейские страны платить за американское оружие для отправки его в зону боевых действий. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Помощники Байдена пытаются придумать, как платить за оружие, если конгресс останется парализованным… (есть вариант. — Прим. ред.) заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его в Украину», — подчеркивается в сообщении издания.

Кроме того, в Белом доме рассматривают вариант «комплексного обмена» оружием ЕС и Соединенных Штатов на примере Японии и Южной Кореи, которые отправили свои артиллерийские снаряды в США и тем самым дали им «возможность давать больше Украине».

До этого сенатор Алексей Пушков заявлял, что идея администрации Байдена с выделением $61 млрд для Украины обречена.

Он объяснил, что все потому, что республиканцы почувствовали «запах крови». Дело в том, что в преддверии ноябрьских выборов республиканцы настроены на то, чтобы провести в Белый дом именно своего кандидата. Поэтому радикальная часть из принципа блокирует законопроект, отметил Пушков.

Ранее Украину предупредили о снарядном голоде, несмотря на поддержку Запада.

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