Британский эксперт рассказал, чего ждать Украине в ближайшем будущем

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине в феврале следует ожидать увеличения ракетных обстрелов со стороны ВС РФ. Об этом он сообщил в своем канале на You Tube.

«То, что мы видели, это была первая крупная серия ударов ракетами… нет никаких сомнений, что их будет больше», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в рамках реализации ВС РФ такой стратегии украинские силы ПВО вынуждены расходовать ценные ракеты противовоздушной обороны, в том числе от ЗРК Patriot.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что если Россия освободит Одессу, то это обернется для властей Украины полной катастрофой.

6 февраля бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже на этой неделе российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе.

Ранее в Британии назвали цели ударов России на Украине.