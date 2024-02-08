Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Генсек СНГ назвал прошедшие в Азербайджане выборы конкурентными

Генсек СНГ Лебедев: выборы в Азербайджане были конкурентными и альтернативными

close
100%
РИА «Новости»

Прошедшие в Азербайджане внеочередные выборы президента были конкурентными, а действующий глава государства Ильхам Алиев победил благодаря своему авторитету. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавлял миссию наблюдателей от Содружества.

«Одним из критических обвинений в адрес организаторов выборов на пространстве СНГ периодически является обвинение в том, что выборы неконкурентные, нет альтернативы. Здесь альтернатива была», — считает Лебедев.

По его словам, все семь кандидатов были достойными претендентами на президентский пост, однако авторитет Алиева в народе неоспорим, что и привело к закономерному результату голосования. Лебедев считает, что повода для критики выборов в Азербайджане нет.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах. Его уже поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами