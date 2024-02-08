Генсек СНГ назвал прошедшие в Азербайджане выборы конкурентными

Прошедшие в Азербайджане внеочередные выборы президента были конкурентными, а действующий глава государства Ильхам Алиев победил благодаря своему авторитету. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавлял миссию наблюдателей от Содружества.

«Одним из критических обвинений в адрес организаторов выборов на пространстве СНГ периодически является обвинение в том, что выборы неконкурентные, нет альтернативы. Здесь альтернатива была», — считает Лебедев.

По его словам, все семь кандидатов были достойными претендентами на президентский пост, однако авторитет Алиева в народе неоспорим, что и привело к закономерному результату голосования. Лебедев считает, что повода для критики выборов в Азербайджане нет.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах. Его уже поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы.