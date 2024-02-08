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Расследование о неверном обращении Байдена с секретными документами завершено

Прокурор США рассказал о завершении дела об обращении с секретными документами

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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в письме лидерам юридических комитетов Палаты представителей и Сената американского Конгресса заявил, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении президента Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщаю вам, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил свое расследование», — говорится в обращении.

Он добавил, что намерен обнародовать как можно больше информации из доклада прокурора.

До этого Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента.

В конце сентября демократ Джейми Раскин заявлял, что у республиканцев нет оснований для импичмента Байдена.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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