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В Европарламенте призвали ввести на всю торговлю с Россией специальный военный налог

Евродепутат Олекас призвал ввести специальный налог на всю торговлю с Россией

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Jean-Francois Badias/AP

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас заявил о необходимости ввода «военный налога» на все оставшиеся сферы торговли Европейского союза с Россией. Об этом, ссылаясь на обращение депутата в Европейскую комиссию, сообщает «Лента.ру».

По словам Олекаса, несмотря на разрыв многими европейскими компаниями отношений с Россией, Москва и Евросоюз по-прежнему активно торгуют друг с другом. Так, доходы России со странами ЕС и «Большой семерки» ежегодно составляют $200 млрд.

Олекас признал, что полное эмбарго на торговлю с Россией является маловероятным. Поэтому он призвал обложить специальным налогом любые купленные в России товары и услуги. Средства, полученные от этого налога, должны пойти на поддержку Киева. Олекас отметил, что размер такого налога можно будет постепенно увеличивать, чтобы вынудить западные компании сократить или даже вовсе прекратить торговлю с Россией.

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