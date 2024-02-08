Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины сравнили возможности в военной сфере Европы и России

Кулеба заявил, что Европа не может соперничать с Россией в военной сфере

close
100%
Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал он.

Кулеба добавил, что Украина страдает от снарядного дефицита, но необходимо сделать все, чтобы снарядный дефицит не перешел в снарядный голод.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз уже опустошил свои запасы снарядов и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше. Также он рассказал, что Киев просит Евросоюз предоставить дополнительные партии боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами