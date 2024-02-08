В МИД Украины сравнили возможности в военной сфере Европы и России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал он.

Кулеба добавил, что Украина страдает от снарядного дефицита, но необходимо сделать все, чтобы снарядный дефицит не перешел в снарядный голод.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз уже опустошил свои запасы снарядов и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше. Также он рассказал, что Киев просит Евросоюз предоставить дополнительные партии боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.