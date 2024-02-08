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Байден назвал США самым важным государством в мире

Байден: США являются важнейшей страной в мире

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Mel Evans/AP

Американский президент Джо Байден назвал США важнейшей страной в мире. Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

По словам Байдена, США действительно являются важнейшим государством. От позиции Вашингтона критически зависит ситуация во многих регионах мира, таких как Ближний Восток, Тайваньский пролив, Украина.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и пытается свести на нет все то, чего добились демократы.

До этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел обвинил президента страны Байдена в подрыве авторитета США.

6 февраля министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в соцсети. Публикация содержала намек, что у президента США Джо Байдена — болезнь Альцгеймера.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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Выборы в США — 2024
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