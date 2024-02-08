В Раде отреагировали на инцидент с избиением «наводчика» из военкомата

Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) инцидент в Ивано-Франковской области, где жители приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее.

«Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности (единого всеукраинского. — «Газета.Ru») телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», — говорится в публикации.

Также она возмутилась тем, что в Верховной раде перед голосованием в первом чтении по скандальному законопроекту об ужесточении мобилизации не выступал верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.

7 февраля стало известно, что жители поселка Космач в Ивано-Франковской области приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее. Правоохранители рассказали, что местные жители перекрыли дорогу и заставляли людей показывать телефоны. По словам пострадавшей, в какой-то момент один из мужчин в толпе сказал людям, что они ошиблись машиной, и нападавшие переключились на другой автомобиль.

Ранее в Одессе женщины выгнали с рынка сотрудников военкоматов.