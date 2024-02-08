В Молдавии откроют один избирательный участок на выборах президента РФ

Власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента Российской Федерации в посольстве РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В российской дипмиссии подчеркнули, что министерство иностранных дел Молдавии 7 февраля уведомило дипломатов о решении разрешить проведение голосования на территории посольства. В МИД республики подчеркнули, что избирательные участки неприемлемо открывать в Приднестровье.

До этого руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия призывает Кишинев не препятствовать гражданам РФ на территории Молдавии участвовать в выборах российского президента в 2024 году.

Выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие.

Ранее лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи в свою поддержку.