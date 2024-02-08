В Госдуме обсудят расширение категорий нежелательных организаций

Председатель комиссии Государственной думы Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что представители комиссии обсудят проекты о расширении категорий нежелательных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, заседание состоится 8 февраля.

В публикации отмечается, что депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций.

В сообщении подчеркивается, что законопроекты направлены на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

До этого Пискарев заявил, что Генпрокуратура признала неправительственную организацию (НПО) Russian Election Monitor (REM) нежелательной в РФ.

Решение прокуратуры Пискарев объяснил тем, что REM «образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину», а также связями этих лиц с ОБСЕ, ПАСЕ и нежелательным в России «Фондом им. Генриха Белля».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.