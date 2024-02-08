В ЕС заявили, что не могут магическим образом дать Киеву необходимые снаряды

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он пояснил, что вооруженные силы ЕС опустошили свои запасы, сообщество и не может передать боеприпасы со складов Украине. Он добавил, что в Евросоюзе вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов.

«Вам (Украине. — «Газета.Ru») нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими», — сказал Боррель.

Он пояснил, что до марта Евросоюз сможет в общей сложности предоставить Киеву около 550-600 тыс. снарядов, еще 1 млн будет передан до конца года. Также Боррель сказал, что ЕС уже на 40% увеличил свои производственные мощности в этой сфере.

Также глава дипломатии ЕС рассказал, что Киев просит Евросоюз предоставить дополнительные партии боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.