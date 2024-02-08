В МИД заявили о невозможности возвращения к диалогу России и Японии о мирном договоре

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в нынешней ситуации возвращение к переговорам Москвы и Токио о мирном договоре категорически невозможно. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о вероятности возобновления в обозримой перспективе диалога о мирном договоре, Руденко подчеркнул, что в сложившейся ситуации возвращение к этому вопросу категорически невозможно.

Дипломат отметил, что в результате недальновидной политики правительства Японии отношения между странами находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне. Принципиальным условием начала движения нормализации отношений может являться лишь подкрепленный предметными шагами отказ Токио от враждебного курса в отношении Москвы. До тех пор, подчеркнул Руденко, не имеется тем для серьезного политического обсуждения с Японией.

Заместитель главы МИД РФ обратил особое внимание на то, что после начала специальной военной операции японское правительство грубо попрало нормы дипломатической этики и принципы межгосударственных отношений и взяло откровенно недружественный курс в отношении России.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония стремится к заключению мирного договора с Россией, в Токио считают отсутствие соответствующего официального документа прискорбным фактом.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.