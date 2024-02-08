Блинкен призвал Израиль гарантировать безопасность гражданских при наступлении в Рафахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах во время планирования предстоящего наступления. Об этом пишет ТАСС.

«Любая операция, которую предпринимает Израиль, должна в первую очередь учитывать (безопасность - ред.) мирного населения. Я полагаю, что способы сделать это есть... Учитывая высокую плотность населения в этой местности», =- подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в посольстве США в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные получили указание готовиться к началу боевых действий в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Он заверил, что военные будут действовать в соответствии с международным правом и обеспечат безопасное эвакуирование гражданского населения из зон боевых действий.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.