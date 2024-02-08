Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блинкен призвал Израиль гарантировать безопасность гражданских при наступлении в Рафахе

США призвали Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в Рафахе

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах во время планирования предстоящего наступления. Об этом пишет ТАСС.

«Любая операция, которую предпринимает Израиль, должна в первую очередь учитывать (безопасность - ред.) мирного населения. Я полагаю, что способы сделать это есть... Учитывая высокую плотность населения в этой местности», =- подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в посольстве США в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные получили указание готовиться к началу боевых действий в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Он заверил, что военные будут действовать в соответствии с международным правом и обеспечат безопасное эвакуирование гражданского населения из зон боевых действий.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами