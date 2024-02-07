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Законопроект о помощи Украине не набрал нужного количества голосов в сенате США

Законопроект о помощи Киеву был заблокирован во время голосования в сенате США

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J. Scott Applewhite/AP

Американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой. Об этом со ссылкой на трансляцию на сайте сената сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса США одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы.

До этого глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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