Новые регионы РФ проголосуют раньше на выборах президента

Избиратели на выборах президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях смогут проголосовать досрочно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что сроки досрочного голосования избирательные комиссии в регионах будут определять самостоятельно.

По предварительным данным газеты, как и в сентябре 2023 года, жители новых регионов смогут голосовать примерно в течение недели до первого дня выборов.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года. В сегодняшний день кандидатами зарегистрированы: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже сформировала 269 избирательных участков за рубежом для голосования на выборах президента Российской Федерации. По ее словам, в настоящее время продолжается работа по формированию участковых избирательных комиссий.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.