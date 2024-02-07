Риттер заявил, что интервью Путина Карлсону произведет эффект бомбы

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества. Об этом Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

«Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам, — «Газета.Ru»)», — заявил Риттер.

Он также отметил, что, когда Такер Карлсон приедет в Соединенные Штаты, «и они его даже пальцем не тронут».

Риттер добавил, что Карлсон — это тот журналист, который «обнажает неудобную для американцев правду».

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента написал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против Карлсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник американского президента высказался о еще не вышедшем интервью с Путиным.