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Риттер заявил, что интервью Путина Карлсону произведет эффект бомбы

Риттер: интервью Путина Такеру Карлсону станет информационной бомбой Вашингтону

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества. Об этом Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

«Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам, — «Газета.Ru»)», — заявил Риттер.

Он также отметил, что, когда Такер Карлсон приедет в Соединенные Штаты, «и они его даже пальцем не тронут».

Риттер добавил, что Карлсон — это тот журналист, который «обнажает неудобную для американцев правду».

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента написал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против Карлсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник американского президента высказался о еще не вышедшем интервью с Путиным.

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