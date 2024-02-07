В сенате США пройдет голосование об отдельном выделении помощи Украине

В среду, 7 февраля, в сенате США состоится процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю без положений, которые касаются мер контроля на южной границе Соединенных Штатов. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), сообщает ТАСС.

«Если республиканцы заблокируют этот пакет мер по национальной безопасности с законодательными положениями о границе, которого они требовали, то сегодня я дам им возможность продвинуть пакет без касающихся границы реформ», — сказал сенатор.

По его словам, в остальном данный пакет будет почти таким же. В него войдет значительное финансирование Украины, финансирование помощи Израилю и сектору Газа, а также финансирование расходов США по Индо-Тихоокеанскому региону, отметил Шумер.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса США одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы.

Ранее Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине.