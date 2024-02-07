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В Молдавии отвергли возможность улучшения отношений с Россией

Попшой: Молдавия хотела бы улучшить отношения с Россией, но пока это невозможно

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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Россией, однако в данный момент это невозможно. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Попшой, «реалии сегодняшнего дня» не позволяют надеяться на значительно улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. Он также выразил разочарование таким развитием событий.

«Мы не можем говорить о нормализации отношений, Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет», — констатировал глава МИД Молдавии.

До этого стало известно, что новый глава МИД Молдавии Михай Попшой, назначенный на должность 29 января, находится в черном списке на въезд в Россию.

Попшой напомнил, что попал в черный список лиц летом 2023 года, будучи депутатом парламента Молдавии от партии «Действие и солидарность». По его словам, будет «интересно посмотреть», как на его назначение главой внешнеполитического ведомства отреагируют Кремль и МИД России.

«Это их дело, я не могу знать, какое решение они примут. Но, согласно международным стандартам, дипломаты, несмотря на разногласия между странами, работают над налаживанием диалога и должны иметь возможность и право этим заниматься», — заявил Попшой.

Ранее в Молдавии назвали отказ от сотрудничества с РФ преступлением против народа.

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