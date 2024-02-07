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В Белом доме указали на отсутствие запасного плана по выделению помощи Украине

Салливан: Белый дом ожидает принятия законопроекта по помощи для Украины

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом рассчитывает на принятие конгрессом законопроекта по выделению помощи Украине, поскольку не обладает каким-либо «планом Б». Его слова с совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом приводит РИА Новости.

«Мы не сфокусированы на «плане Б», мы сфокусированы на «плане А», который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект…», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, принятие законопроекта обеспечит передачу Украине средств, которые помогут обеспечить «эффективную защиту и возвращение оккупированных территорий».

Салливан отметил, что масштабам помощи от Вашингтона также нет альтернативы, и «время имеет решающее значение».

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы.

При этом представитель администрации США добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.

Ранее Кулеба сравнил ситуацию по выделению помощи Украине от США с детективом.

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