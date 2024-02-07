В Белом доме указали на отсутствие запасного плана по выделению помощи Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом рассчитывает на принятие конгрессом законопроекта по выделению помощи Украине, поскольку не обладает каким-либо «планом Б». Его слова с совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом приводит РИА Новости.

«Мы не сфокусированы на «плане Б», мы сфокусированы на «плане А», который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект…», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, принятие законопроекта обеспечит передачу Украине средств, которые помогут обеспечить «эффективную защиту и возвращение оккупированных территорий».

Салливан отметил, что масштабам помощи от Вашингтона также нет альтернативы, и «время имеет решающее значение».

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы.

При этом представитель администрации США добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.

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