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В США потребовали от Венгрии не затягивать ратификацию членства Швеции в НАТО

Салливан: США ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО

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Joshua Roberts/Reuters

Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, Соединенные Штаты продолжают пристально отслеживать ситуацию и надеются на ее «конструктивное разрешение в самом ближайшем времени».

Выступая на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО советник заявил, что он не собирается «выступать с конкретными угрозами» и озвучивать шаги, на которые могут пойти американские власти в случае очередной задержки в рассмотрении этого вопроса венгерской стороной. Однако, по его словам, терпение Белого дома по этому поводу «тоже небезгранично».

2 февраля американские сенаторы назвали Венгрию «наименее надежным членом НАТО» и призвали ускорить одобрение членства Швеции в НАТО.

5 февраля парламент Венгрии не ратифицировал заявку Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума.

Ранее Орбан в разговоре со Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Швеции в НАТО.

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