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Маск возмутился из-за возможных санкций в отношении Такера Карлсона

Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС к Карлсону за интервью с Путиным

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против журналиста из США Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», — заявил Маск.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента написал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер-министр Бельгии член Европарламента Ги Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС.

Ранее стало известно, когда опубликуют интервью Путина Такеру Карлсону.

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