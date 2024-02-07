В Турции заявили о переносе визита Путина в страну

Визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен на более поздний срок. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат.

По ее словам, причинами стали «график выборов в двух странах и занятость».

На прошлой неделе сообщалось, что Путин совершит визит в Турцию 12 февраля.

29 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию запланирован на февраль.

До этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

Эрдоган говорил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Глава Турции выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.