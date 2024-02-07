Президент Финляндии предупредил о сложной весне на границе с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что необходимо готовиться к сложной весне на границе с Россией. Соответствующее заявление он сделал, открывая весеннюю сессию парламента страны, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Российская Федерация якобы использует людей «как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии, подорвать ее внутренний национальный порядок и посеять раздор».

«Думаю, мы все с этим согласны. Мы не знаем, на каком основании отбираются люди, прибывающие к нашим границам», — сказал Ниинисте.

Он отметил, что перед властями Финляндии «стоит сложная и двойная задача: как прибегнуть к помощи законов и как их защитить».

«Приближающаяся весна может бросить нам вызов в обоих отношениях. Возможно, исключительные времена требуют исключительного мышления. В то же время мы должны защищать основу законного порядка», — отметил финский лидер.

До этого газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Хельсинки намерен продлить закрытие границы с Россией, власти Финляндии официально объявят о решении 8 февраля после заседания кабинета министров страны.

Ранее МИД России упрекнул Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе со всем российским.