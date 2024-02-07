Власти Армении заявили о начале стратегического диалога с Грузией

Получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС изменило положение дел на Южном Кавказе. Об этом в парламенте Армении заявил президент страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

Выступая перед депутатами, Пашинян напомнил, что «мир уже не тот, что был пять или шесть лет назад» и существенные изменения происходят, в том числе, на Кавказе.

«Получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза имеет объективное влияние на регион. Двое наших соседей (Грузия и Турция. — Ред.) имеют статус кандидата в члены ЕС. Евросоюз фактически уже является нашим регионом. В этой связи я придаю важность началу стратегического диалога с Грузией», — сказал президент Армении.

1 февраля сообщалось, что власти Армении более не хотят видеть Россию основным партнером в оборонной сфере.

Основными партнерами в сфере обороны для Армении стали Индия и Франция.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в решающий момент.