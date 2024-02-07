Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Армении заявили о начале стратегического диалога с Грузией

Пашинян: получение Грузией статуса кандидата в ЕС изменило регион

close
100%
Асатур Есаянц/РИА Новости

Получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС изменило положение дел на Южном Кавказе. Об этом в парламенте Армении заявил президент страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

Выступая перед депутатами, Пашинян напомнил, что «мир уже не тот, что был пять или шесть лет назад» и существенные изменения происходят, в том числе, на Кавказе.

«Получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза имеет объективное влияние на регион. Двое наших соседей (Грузия и Турция. — Ред.) имеют статус кандидата в члены ЕС. Евросоюз фактически уже является нашим регионом. В этой связи я придаю важность началу стратегического диалога с Грузией», — сказал президент Армении.

1 февраля сообщалось, что власти Армении более не хотят видеть Россию основным партнером в оборонной сфере.

Основными партнерами в сфере обороны для Армении стали Индия и Франция.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в решающий момент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами