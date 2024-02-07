Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о переговорах с Мишустиным

Путин сообщил, что перед совещанием с кабмином переговорил с Мишустиным

Президент России Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже с председателем правительства и с некоторыми коллегами с утра пообсуждали несколько вопросов, а сейчас поговорим в таком более широком составе и по конкретному вопросу, который имеет большое значение для развития экономики и для граждан — это развитие транспортной отрасли», — сказал глава государства, открывая совещание.

До этого Путин заявил, что модернизация транспортной системы центральной России выведет транспортную инфраструктуру РФ на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

Он отметил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе запланировано сообщение между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а позднее — между столицей и другими городами страны.

Российский лидер считает, что такие начинания качественно улучшат жизнь миллионов людей.

Ранее Путин дал поручение правительству о развитии речного транспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами