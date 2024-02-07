Путин сообщил о переговорах с Мишустиным

Президент России Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже с председателем правительства и с некоторыми коллегами с утра пообсуждали несколько вопросов, а сейчас поговорим в таком более широком составе и по конкретному вопросу, который имеет большое значение для развития экономики и для граждан — это развитие транспортной отрасли», — сказал глава государства, открывая совещание.

До этого Путин заявил, что модернизация транспортной системы центральной России выведет транспортную инфраструктуру РФ на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

Он отметил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе запланировано сообщение между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а позднее — между столицей и другими городами страны.

Российский лидер считает, что такие начинания качественно улучшат жизнь миллионов людей.

Ранее Путин дал поручение правительству о развитии речного транспорта.