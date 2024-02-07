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Захарова объяснила решение Швеции прекратить расследование по «Северным потокам»

МИД: Швеция остановила расследование с «Северными потоками» из-за боязни правды

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Решение Швеции прекратить расследование теракта на «Северных потоках» можно объяснить боязнью раскрыть правду. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что власти Швеции с самого начала показывали «несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом».

«Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с «Северными потоками» в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали найти об исполнителях этого теракта и заказчиках», — отметила она.

Накануне прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы Германии, которая расследование продолжает.

Ранее Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках».

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