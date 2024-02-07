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В Израиле изучают ответ ХАМАС по сделке с заложниками

Израильская разведка изучает ответ ХАМАС по сделке с заложниками

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Ronen Zvulun/Reuters

В Израиле изучают ответ палестинского движения ХАМАС по сделке с освобождением заложников, израильская разведка уже получила соответствующие данные от катарского посредника. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Детали (сделки. – Прим. ред.) подробно изучаются всеми сторонами, участвующими в переговорах», — говорится в сообщении канцелярии.

До этого премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что страна получила ответ от палестинского движения ХАМАС на согласованное в Париже и одобренное Израилем предложение посредников о временном перемирии в секторе Газа и освобождении палестинских заключенных взамен на поэтапное освобождение израильских заложников.

Также он рассказал, что реакция ХАМАС внушает оптимизм, но не стал вдаваться в подробности.

Ранее ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных.

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