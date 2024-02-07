Германия заинтересована в продолжении расследования по «Северным потокам»

Власти Германии по-прежнему заинтересованы в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему очень заинтересованы в раскрытии этого преступления. Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи», — сказал Хебештрайт на брифинге по этому поводу.

По словам представителя кабмина, за дальнейшей информацией по делу необходимо обращаться в органы, которые ведут расследование диверсии.

«Генеральная прокуратура в Карлсруэ может предоставить информацию по этим вопросам, а мы как федеральное правительство — нет», — сказал Хебештрайт.

7 февраля Шведская прокуратура объявила о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках». Прокуратура решила, что дело о взрывах на российских газопроводах в Балтийском море не относится к юрисдикции страны, так как не было найдено никаких доказательств причастности Швеции или шведских граждан к случившемуся.

Материалы по делу переданы ФРГ, которая продолжит расследование.

В тот же день решение шведских властей прокомментировали в Кремле.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на «Северных потоках».