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В Австрии призвали остановить помощь Киеву до итогов расследования по «Северным потокам»

Генсек АПС Хафенекер призвал не помогать Киеву до итогов расследования по СП

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РИА Новости

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер заявил, что следует перестать помогать Украине, пока не будет доказана непричастность Киева к взрывам на «Северных потоках». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, подрыв трубопроводов является атакой на энергетическую инфраструктуру Западной Европы, а не пустяком.

«В ближайшие годы граждане и экономика Европы будут по-прежнему зависеть от российского газа. Эти трубопроводы обеспечили бы бесперебойную транспортировку. Пока подозрения в том, что за взрывами может стоять Украина, не развеяны, миллиардная помощь Украине должна быть прекращена», — сказал Хафенекер.

Он напомнил, что австрийский концерн OMV, который почти на треть принадлежит государству, инвестировал в «Северный поток — 2», поэтому Вена должна требовать компенсацию от страны, которая виновна в диверсии.

До этого прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

Ранее Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на «Северных потоках».

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